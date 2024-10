Confartigianato, allarme pneumatici: "Troppi, non tracciati, a rischio il cambio gomme invernale".

A parlarne in diretta su èTV è Luca Bocchino, responsabile Settore Autoriparazione dell'Associazione. "NEgli ultimi anni sono arrivati sul mercato pneumatici di dubbia tracciabilità, dunque a rischio sicurezza. Le quote di smaltimento nella nostra Regione sono sottostimate, i nostri 200 opewratori lavorano al massimo dello sforzo ma il rischio è il blocco dell'operatività in vista del cambio gomme invernali. Ecco come ci stiamo muovendo…".

Intervista di Maurizio Socci.