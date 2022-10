ANCONA – Maxi controlli al quartiere Piano San Lazzaro di Ancona. Dalle 7:00 di questa mattina 40 uomini della polizia, tra cinofili, squadra mobile, elicotteri, anticrimine e antimmigrazione sono impegnati in operazioni di accertamenti straordinari in locali e controlli alle persone. Numerosi i posti di blocco segnalati alla redazione di ètv Marche da chi si è trovato a passare in giornata nel quartiere. Le operazioni sono ancora in corso.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO