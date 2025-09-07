ANCONA – Un video sul suo canale YouTube, l’annuncio più atteso dai fan: “Finché sarò un professionista dovrò fare delle scelte da professionista. Quindi ci vediamo a Tokyo, sperando che ne valga la pena”. Così Gianmarco Tamberi, leggenda del salto in alto internazionale annuncia la sua partecipazione ai Mondiali di atletica che partiranno dal 13 settembre nella Capitale giapponese.

Gimbo, neo papà della piccola Camilla da pochi giorni, ha sciolto ufficialmente le riserve (rispetto ad una scelta “arrivata dopo tante difficoltà e dubbi”) e tornerà, dunque, nello stadio che lo consacrò campione olimpico nel 2021.