CESSAPALOMBO – Era andato a soccorrere un amico in difficoltà con un mezzo fuoristrada in una strada di montagna, ma non ha fatto rientro a casa. Sarebbe stato proprio l’amico che aveva ricevuto aiuto, non riuscendo più a mettersi in contatto con lui, a far scattare le ricerche. Ma quando i soccorritori sono arrivati nella zona di San Liberato a Cessapalombo, purtroppo l’uomo è stato ritrovato senza vita non distante dal suo mezzo. Tra le ipotesi al vaglio, quella di un malore. Tragedia nella notte: la vittima è un 58enne della zona.

Quando è stato lanciato l’allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco per la ricerca della persona scomparsa intorno alle 21.30: in azione i pompieri da Tolentino e Macerata, supportati da personale cinofilo e dal nucleo Saf (Speleo alpino fluviale). Nella notte, l’uomo è stato rintracciato quando era già privo di coscienza dal personale cinofilo nei pressi della propria auto. I soccorritori hanno avviato le manovre di rianimazione, ma all’arrivo del personale sanitario e medico del 118 non si è potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri di zona per gli accertamenti del caso e ricostruire la dinamica.