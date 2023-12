MAROTTA – I Vigili del fuoco sono intervenuti durante la notte in A.14 nel tratto autostradale tra Marotta e Senigallia in corsia sud a causa di un incendio di un’autocarro che si trovava in sosta nell’area di servizio.

La squadra di Senigallia in collaborazione con i colleghi di Fano sono intervenuti con quattro autobotti provvedendo a spegnere le fiamme con del liquido schiumogeno antincendio, e successivamente mettevano in sicurezza l’area dell’intervento. Non si segnalano persone coinvolte.

Sul posto anche la Polizia autostradale