JESI – Pauroso incidente attorno alle 13 di oggi in via Roma a Jesi: ad avere la peggio un giovane centauro, ricoverato in gravi condizioni all’Ospedale Torrette di Ancona



Lo scontro fra la sua moto Suzuki e una Bmw X5 è avvenuto nei pressi del vivaio di Scorcelletti, al onfine tra i comuni di Jesi e Maiolati Spontini.



Nell’impatto, la moto del ragazzo si è spezzata in due. Il giovane, un residente a Serra de’ Conti, è stato sbalzato a terra: è rimasto sempre cosciente, ma ha riportato gravi traumi, per questo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Torrette.