FERMO – Con l’arrivo in queste ore di Matteo Frinconi, centrocampista, classe 2001, salgono a sette i nuovi volti presentati dalla Fermana per la stagione 2025/2026.



Nato a Macerata, Frinconi proviene dal Montegiorgio Calcio, formazione con cui ha disputato l’ultima stagione nel campionato di Promozione Girone B. In precedenza ha militato in Eccellenza con le maglie di Monturano Campiglione, Atl. Calcio Porto Sant’Elpidio e San Marco Servigliano, squadra in cui è cresciuto e dove ha giocato per tre stagioni consecutive.



Prima di Frinconi, la società aveva già ufficializzato anche l’arrivo di Matteo Bruno, centrocampista romano classe 2003. Cresciuto nel settore giovanile della Roma e successivamente del Frosinone, con cui ha disputato tre campionati Primavera, collezionando 6 gol e 13 assist, Bruno ha vestito nella stagione 2023/2024 la maglia del Tau Altopascio in Serie D, totalizzando 22 presenze, 3 reti e 1 assist, partecipando anche ai playoff con gol decisivo in semifinale. Nella stagione 2024/25 ha militato invece nel Città di Sant’Agata, sempre in Serie D.



Non solo centrocampo, contestualmente è stato ufficializzato anche il primo volto nuovo nel reparto offensivo canarino, lo scorso anno il più sterile dell’intero girone di Serie D. La scelta della società è ricaduta sul giovanissimo Pasquale Dicembre, nato a Scafati e cresciuto nei settori giovanili del Rossoblù Castel San Giorgio e del Salernum Baronissi. Dicembre ha militato nell’ ultima stagione nella Real Azzurra Pagani U18, realizzando 13 reti nel campionato Allievi Regionali Under 18. Fermo sarà per lui un importante banco di prova.



Nei prossimi giorni sono attesi altri arrivi e ufficializzazioni, ma la strada è ancora lunga, considerando che lunedì 11 agosto iniziano gli allenamenti e ancora mancano diversi elementi.