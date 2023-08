SPORT – Calcio, le quattro marchigiane di Lega Pro saranno inserite nel raggruppamento B. Pochi minuti fa è stato diramato in via ufficiale il nuovo girone di serie C, che riportiamo di seguito: Ancona, Arezzo, Carrarese, Cesena, Fermana, Gubbio, Juventus Next Gen, Lucchese, Olbia, Perugia, Pescara, Pineto, Pontedera, Recanatese, Rimini, Sestri Levante, Spal, Torres, Virus Entella, Vis Pesaro.

Alle 15 è prevista la pubblicazione dei calendari.