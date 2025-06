ANCONA – Riaprono le prenotazioni per visitare la parte sotterranea di Ancona. Lo rende noto su Facebook l’associazione “Ancona sotterranea” che gestisce le visite, dopo la polemica con il Comune dello scorso mese.

Il 24 maggio, infatti, la recinzione di un cantiere aveva bloccato l’accesso che conduce ai cunicoli sotterranei, cogliendo di sorpresa sia l’associazione stessa che una ventina di visitatori che avevano già pagato il biglietto per accedere.

“Da domani è possibile riaprire la visita al Calamo grazie a un passaggio creato nell area del cantiere – scrive l’associazione – Ringraziamo chi in Comune si è adoperato velocemente per trovare la soluzione. Quindi già da oggi sono riaperte le prenotazioni per le domeniche successive”.