Un fiocco azzurro davvero prezioso quello del parco zoo di Falconara: lo scorso 24 aprile è nato Italo, in onore del Belpaese ed è un okapi venuto al mondo presso il giardino zoologico marchigiano, unico a livello nazionale ad ospitare due esemplari di questa specie, parente stretta della giraffa. Si tratta di una specie a forte rischio estinzione, per questo la nascita di questo cucciolo è stata accolta con particolare entusiasmo perché rappresenta una sfida, vinta, nell’ottica di preservare la biodiversità. Il nome del cucciolo è anche un omaggio a Italo Palanca che nel 1968 aprì la struttura oggi impegnata in prima linea nella tutela dell’ambiente, nella salvaguardia degli animali e nella ricerca scientifica. Italo è il primogenito di Elani e Dayo, la coppia di okapi proveniente da altri zoo europei che, nel 2018, ha segnato il ritorno in Italia dopo 60 anni del raro mammifero africano.