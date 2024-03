ANCONA – Nuovo cambio di programma per i voli di continuità per Roma, Milano e Napoli dall’aeroporto delle Marche. In una nota Aeroitalia comunica che, a seguito dell’attuale esito della procedura di urgenza indetta dall’ENAC per garantire la continuità territoriale delle Marche, ha prorogato l’operatività dei voli Ancona-Roma, Ancona-Milano e Ancona-Napoli fino al 31 marzo.

Uno slittamento in avanti rispetto alla data di uscita del vettore inizialmente annunciata per il 15 marzo.