Un pomeriggio di festa che ha chiuso idealmente la maratona di 37 giorni targata “Ancona che brilla”. La Festa della Befana in Piazza Roma, alla presenza degli Assessori Caucci ed Eliantonio, è stata l’occasione per portare tanta gioia ai numerosi bimbi venuti in Centro a salutare la vecchina “con le scarpe tutte rotte”, ma anche per la consegna di giochi destinati a ragazzi meno fortunati, quelli seguiti con amore e competenza dalla Fondazione Don Gnocchi.

Special Guest della Serata, lo Zio Potter, artista e performer già finalista della prima edizione di “Italia’s got talent”, reduce da un tour di Talent Show in Europa e concorrente del “World’s got talent” tenutosi in India. Zio Potter sarà presto di nuovo in tv su Rai Uno in prima serata ma intanto ha fatto tappa ad Ancona per deliziare grandi e piccini con il suo numero della “testa fluttuante”.

A conclusione della Festa, la distribuzione di tanti doni e dolciumi offerti rispettivamente da Bontempi e Fiorente, con i bambini che si sono sfidati sul palco di Piazza Roma a colpi di poesie, canzoncine di natale e balletti. Giudice del contest proprio la befana (al secolo Giorgia) che alla fine ha premiato tutti ma proprio tutti i partecipanti.

Appuntamento all’anno prossimo! Con i bimbi, specie quelli più in difficoltà, nel cuore.