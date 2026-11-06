Polizia Locale: identità, valori, servizio. Quinta e ultima puntata!
Un lavoro che va ben oltre il controllo del territorio e che si traduce ogni giorno in presenza, attenzione e vicinanza ai cittadini.
In questa puntata conosciamo da vicino l’attività della Sezione Commercio della Polizia Locale di Ancona, attraverso il racconto del Vicecommissario Paola De Petrillo, responsabile del settore. Circa 900 servizi all’anno dedicati ai mercati cittadini, oltre alle attività di vigilanza durante feste, fiere, mercatini e sagre, per garantire il regolare svolgimento delle iniziative commerciali.
Ma il servizio alla comunità significa anche prevenzione e ascolto. Tra le attività più recenti, il Progetto di prevenzione Truffe Anziani, che punta a proteggere le persone più fragili, offrendo loro anche un supporto psicologico grazie alla collaborazione con COOSS Marche.
Ospite della puntata anche Sabrina Moro, Responsabile della Sede Operativa di Ancona, per raccontare il contributo di COOSS a questo importante progetto.
Un ultimo per scoprire il valore di una Polizia Locale sempre più vicina alle persone e alle esigenze della comunità.