URBINO – I vigili del fuoco sono interventi poco dopo le ore 12 a Schieti di Urbino per un incidente stradale con una sola auto coinvolta. Il conducente del mezzo, per cause in fase di accertamento, ha urtato contro un palo della pubblica illuminazione rimanendo con l’auto su un fianco.

A seguito dell’evento la vettura si è incendiata, la persona alla guida è riuscita ad uscire prima dell’arrivo dei pompieri che ha spento le fiamme e messo in sicurezza la zona. Sul posto il 118 e la Polizia locale.