ANCONA – Registrato dal Gores Marche un nuovo decesso, si tratta di un 90enne di Tolentino, già afflitto da altre malattie. Dall’inizio dell’epidemia sono stati 3.041 i morti nelle Marche. Ma continuano ad aumentare i contagi, sono 217 i positivi riscontrati nelle ultime 24 ore su 1555 tamponi processati con un’incidenza del 14%. Mentre il tasso di incidenza cumulativo su 100.000 abitanti sale al 73,66.



Di questi 89 sono stati rintracciati nella provincia di Pesaro-Urbino, 42 in quella di Macerata, 35 a Fermo, 24 ad Ancona e 15 ad Ascoli Piceno, mentre 12 sono positivi da fuori regione. Aumentano i ricoveri per Covid nelle Marche, oggi sono 51 (+1): terapia intensiva 5 (+1) semi intensiva 8 (+1), reparti non intensivi 38 (-1). c’è inoltre una persona in attesa al pronto soccorso di Civitanova Marche mentre sono 6 gli ospiti delle strutture territoriali.