FERMO – Continua senza sosta la lotta dei carabinieri contro spaccio e traffico di droga nelle aree costiere del Fermano e non solo. Diverse le operazioni poste in essere negli ultimi giorni.

A Porto Sant’Elpidio, i carabinieri della locale Stazione hanno segnalato due giovani assuntori di stupefacenti, i quali, a seguito di una perquisizione personale e veicolare, sono stati trovati in possesso di alcuni involucri di cocaina detenuti per uso personale.



A Porto San Giorgio, i militari della Stazione hanno sorpreso un giovane ventenne, già noto per altri precedenti, intento a preparare uno spinello con dell’hashish. Analogo episodio per una giovane ragazza classe 1995 sorpresa a consumare cocaina. La droga è stata sequestrata e i giovani segnalati alle competenti autorità. Sempre a Porto San Giorgio, i militari hanno denunciato due giovani, un ventiduenne di Monte San Giusto e un ventisettenne, entrambi pregiudicati, per detenzione ai fini di spaccio in concorso.



I due sono stati controllati in località Lido Tre Archi, dove, prima del controllo, hanno cercato invano di disfarsi delle sostanze in loro possesso, lanciandole dal finestrino dell’auto. I carabinieri hanno assistito alla scena, bloccato i due soggetti e sequestrato gli involucri di cocaina, per un peso complessivo di circa 6 grammi.



Sempre a Porto San Giorgio durante un controllo sul lungomare i militari hanno individuato e segnalato un ventenne di Rapagnano, trovato in possesso di un contenitore con alcuni grammi di hashish detenuti per uso personale.

A Lido Tre Archi sono stati fermati sei giovani trovati in possesso di eroina e cocaina in esigua quantità, destinate all’uso personale.



Controlli anche nelle aree interne: a Montefortino, i militari di Amandola hanno segnalato all’autorità prefettizia un giovane studente quale assuntore di stupefacenti. Durante un controllo, il giovane è stato trovato in possesso di pochi grammi di hashish destinati all’uso personale.