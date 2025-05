Due gravi incidenti stradali nel Pesarese questo pomeriggio.

Il primo in A14, sulla rampa di uscita del casello di Pesaro: coinvolti nell’incidente un camion e un’auto.I Vigili del fuoco, insieme al personale sanitario del 118, hanno lavorato per estrarre un uomo ferito. Intervenuta anche l’eliambulanza. L’autostrada è stata chiusa al traffico per circa un’ora. Eliambulanza in volo anche a Cagli, in località Cerreto, per un’auto finita fuori strada e precipitata per 10 metri in una scarpata. I vigili del fuoco hanno recuperato e stabilizzato il conducente poi portato in volo all’ospedale