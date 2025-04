ANCONA – Scoperti all’interno della gioielleria ‘Italia oro’ in corso Cristoforo Colombo ad Ancona dai carabinieri del Radiomobile di Ancona sono finiti in carcere a Montacuto due ladri originari dell’est Europa. I militari la notte scorsa stavano transitando davanti alla gioielleria quando si sono resi conto che la saracinesca era stata scardinata. Scesi dalla gazzella sono entrati nel negozio scoprendo che i due malviventi stavano facendo razzia di gioielli per il valore di migliaia di euro. Fermati in flagranza sono scattate le manette. Per la gioielleria solo il danno della saracinesca ma gli oggetti di valore in salvo.