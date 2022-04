Grave incidente sul lavoro ad Osimo nel primo pomeriggio. Un uomo di 46 anni è precipitato da un’altezza di circa 8 metri, volando nel vuoto dopo che il tetto su cui si trovava ha ceduto. Il fatto è avvenuto in prossimità di un capannone industriale in via Maccari, nella zona industriale osimana.

Sul posto i sanitari del 118 che lo hanno trasportato in eliambulanza all’Ospedale regionale di Torrette di Ancona. Le sue condizioni sono state giudicate gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sono intervenuti anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza il luogo dell’incidente, e la Polizia, impegnata nelle indagini su coordinamento della Procura di Ancona. Del caso è stato anche allertato l’Ispettorato del lavoro.

IN AGGIORNAMENTO