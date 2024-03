120 associati, un parco mezzi di oltre 300 unità, 1600 clienti in tutta Italia. la C.A.F. – Cooperativa Autotrasporti Falconara festeggia i suoi primi 50 anni nello splendido Borgo Lanciano Resort & SPA per omaggiare la sua storia ma pure celebrare la Regione Marche, un patrimonio da tutelare anche per chi si occupa di #trasporto e #logistica. Festa, sì ma anche contenuti: la giornata è stata occasione di confronto per il Presidente Samuele Renzi con i principali attori della filiera – Renzo Marinelli per la Regione, Massimo Stronati per Interporto Marche, Salvatore Minervino per l'Autorità Portuale, @Stefania Signorini per Comune di Falconara Marittima – Falconara Online– per guardare al futuro del settore nel segno della #sostenibilita`

Agli invitati, giunti da tutta Italia, Caf ha voluto dedicare anche momenti di bellezza: il violino di Marco Santini, la sabbia di Paola Saracini – Sand Artist e un video con musica originale, "when all it began", per ricordarci che l'uomo prima ancora di comunicare già viaggiava, creato per l'occasione da @Massimo Mancini di Ye Sense, che ha coordinato l'organizzazione.

L'evento, culminato in un viaggio sensoriale tra le eccellenze enogastronomiche marchigiane raccontate dal sommelier Otello Renzi, ha lasciato sul tavolo un sogno: creare una scuola di formazione per giovani #manager del trasporto. Magari – ha proposto il presidente Renzi, proprio a Falconara, che ospita la sede Caf e che risulta baricentrica a livello di infrastrutture delle Marche