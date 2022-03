Un intero condominio, con i suoi 47 residenti, evacuato nella tarda serata di ieri a Senigallia.

È accaduto in pieno centro storico, dove è scattato l’allarme per un incendio in una palazzina di via Rodi.

Le fiamme sono divampate poco prima delle 22 in uno dei 19 appartamenti di un edificio di quattro piani. Sul posto si sono portati immediatamente i vigili del fuoco di Senigallia, assieme ai carabinieri, alla polizia locale e gli operatori sanitari. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

Nessuna persona, comunque, è rimasta ferita o intossicata nell’incendio: evacuati i 47 residenti nell’edificio, in cui i pompieri hanno sconsigliato di fare rientro a causa del fumo che aveva invaso l’intero palazzo. Alcune persone hanno trovato autonomamente una sistemazione, mentre altre presso strutture individuate dal Comune di Senigallia.