MONTE ROBERTO – Schianto tra un’auto e un mezzo agricolo all’incrocio tra via Trento e via San Pietro, intorno alle 14.45, nella frazione di Pianello a Monte Roberto. Nell’impatto ad avere la peggio è stata la conducente della vettura (una 44enne) trasportata in codice rosso a Torrette in eliambulanza. Illeso invece il conducente dell’altro mezzo, un operaio di 29 anni.

Sul posto anche i sanitari della Croce Verde di Cupramontana, l’automedica di Jesi, Vigili del Fuoco del distaccamento jesino e i Carabinieri per la dinamica e i rilievi.