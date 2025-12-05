Sabato 6 dicembre dalle ore 15 all’Archeodromo del Conero, ingresso libero.

La dimostrazione pratica della fusione del bronzo con le stesse tecniche adoperata dai Piceni 2.500 anni fa è l’attività che si svolgerà all’Archeodromo del Conero sabato 6 dicembre dalle ore 15. L’evento gratuito organizzato dal Cea Parco del Conero e sarà un’ulteriore occasione per andare alla scoperta della storia e della cultura picena che in questo territorio era molto presente ed ha lasciato tante testimonianze; sono migliaia le sepolture databili tra il VII e il II sec a.C. indagate dalla Soprintendenza nel comprensorio dei comuni di Sirolo e Numana.

Il pomeriggio poi proseguirà, per chi vorrà, all’Antiquarium Statale di Numana dove il Museo ha organizzato per l’occasione una visita guidata che permetterà di apprezzare i manufatti originali proveniente dalle necropoli picene e realizzati all’Archeodromo grazie alle tecniche di Archeologia Sperimentale. Ingresso all’Antiquarium a 5 euro, gratuito per gli under 18, ridotto a 2 euro per chi ha tra 18 e 25 anni.

“Si tratta di un’occasione unica e sicuramente suggestiva per immergersi nella vita dei nostri predecessori – dice Luigi Conte, Presidente del Parco del Conero – ed è coerente col percorso di destagionalizzazione che stiamo portando avanti per promuovere il Parco e le sue attività anche in periodi nei quali è meno frequentato”. “Da qui – insiste – la scelta di organizzare l’evento di sabato pomeriggio intercettando così anche i turisti che si muovono per motivazione e non solo per destinazione approfittando del ponte e delle festività natalizie. Al contempo l’obiettivo è anche intensificare e consolidare il rapporto di collaborazione tra l’Ente parco, la Direzione Regionale Musei Marche e la Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ancona e Pesaro-Urbino per mettere in rete l’offerta turistica e culturale legata all’archeologia”.

Sempre a Numana poi, alle 18, ci sarà l’accensione dell’albero di Natale a cura dell’amministrazione comunale di Numana, iniziativa che rientra anche nel cartellone di Parco Natale 25 messo a punto dall’Ente regionale Parco del Conero.