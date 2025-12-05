Sono quasi 16 mila gli alloggi di edilizia residenziale pubblica nelle Marche, gestiti per il 70% dall’Erap, il resto dai Comuni. C’è anche tutta la partita del post sisma con la gestione delle più di 1900 sae e dei lavori in corso per la ricostruzione degli immobili danneggiati. Numeri che raccontano vite e famiglie e diritto all’abitare. Ma per rispondere alla domanda posta dal convegno organizzato da Erap “Quale futuro?” occorre guardare alla demografia che cambia, come emerge dallo studio di Nomisma.