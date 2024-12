La neve quest’anno non si fa attendere nelle Marche: dopo un primo assaggio nei giorni scorsi, anche oggi le webcam di Sassotetto e di Bolognola mostrano un panorama imbiancato. Neve sugli Appennini, impianti pronti a riaprire: a Frontignano stagione sciistica al via da sabato 7 dicembre, se le condizioni della neve sulle piste lo consentiranno. Sabato 7 e domenica 8 a Bolognola riaprirà il tapis roulant Scoiattolo per il Campo Scuola e quello Madonnina per bob e slittini