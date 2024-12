Si è conclusa con la vittoria degli Shy Fellaz, la 18^ edizione dell’Homeless Fest, tenutasi al Teatro Don Bosco di Macerata.

Il contest, dedicato alla musica originale e indipendente ha visto trionfare la giovane band maceratese/fermana che con il suo blues psichedelico ha saputo conquistare giudici e pubblico.

La giuria composta dal cantautore Colombre, Cesare Petulicchio della band Bud Spencer Blues Explosion, Gianluca Polverari (giornalista, direttore artistico di Radio Città Aperta di Roma e speaker di Rai Radio Live) e Matteo Cioci a rappresentare da 18 anni l’associazione, insieme al voto del pubblico hanno inoltre decretato i Tommus_sk8 al secondo posto e il rapper MaskOnOff in terza posizione.

A concludere la finale anche i Lulù Massa e la band Røv, che hanno comunque riscontrato il giudizio positivo.

Nel complesso sono state due serate finali molto combattute e variegate e hanno visto il Teatro Don Bosco riempirsi, con grande partecipazione di pubblico a testimonianza di quanto l’Homeless sia diventato un punto di riferimento per tutto il centro Italia, per la possibilità di esibirsi con la propria musica su un palco davvero eccezionale, per allestimento luci e qualità fonica.

I 5 finalisti sono frutto di un percorso che ha visto nelle selezioni di Montecosaro, Montelupone e Pollenza, esibirsi gruppi provenienti da Abruzzo, Emilia-Romagna, Umbria e Marche.

Il vincitore avrà la possibilità di registrare presso l’Homeless Factory, lo studio di registrazione e produzione dell’associazione, 8 brani e di vedersi promuovere un proprio brano ed un proprio videoclip, da un ufficio stampa di settore. Cinque brani per i Tommus_sk8 e 2 per MaskOnOff. Ma più che essere un punto di arrivo per i finalisti, il “trionfo” all’Homeless rappresenta un potenziale punto di partenza, per visibilità e per l’opportunità di condividere un percorso musicale.