Oltre 500mila euro per 12 progetti dedicati alla prevenzione. È quanto ha stanziato la Fondazione Carisap con il bando “Soluzioni e tecnologie innovative per la prevenzione e la cura”. Il valore complessivo degli interventi raggiunge circa 680 mila euro.

Il Consiglio di amministrazione ha assegnato 500.259 euro, con contributi fino all’80% dei costi. Le nuove dotazioni interesseranno gli ospedali di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto.

Ad Ascoli saranno potenziate senologia, nefrologia, urologia, ematologia e anatomia patologica, con nuovi ecografi, attrezzature di laboratorio, un criostato e 20 defibrillatori. A San Benedetto gli interventi riguarderanno cardiologia, neurologia, otorinolaringoiatria e assistenza ad alta intensità, con nuovi strumenti diagnostici e assistenziali e monitor dei parametri vitali. Parte delle dotazioni sarà destinata alle associazioni per assistenza, trasporto ed emergenza.

“Il Terzo settore svolge un ruolo fondamentale per la salute della comunità”, ha detto durante la conferenza stampa di stamani il presidente della Fondazione Carisap Maurizio Frascarelli, sottolineando la collaborazione con l’Ast e la capacità delle organizzazioni di “fare rete”.

Per il direttore generale dell’Ast Antonello Maraldo, “solo così si può realizzare una sinergia tra soggetti diversi, tra Fondazione, associazioni e Ast, nel rispetto del fabbisogno e degli equilibri territoriali”. Per Maurizio Ramazzotti della Croce Verde di Ascoli, l’obiettivo è “essere vicini all’Ast e trovare insieme tutto quello che può essere utile per la cittadinanza”.

È stata inoltre formalizzata la donazione all’Ast di un mammografo per San Benedetto, 30 letti bilancia per Ascoli e una vasca per il travaglio e il parto. Le attrezzature, dal valore di 337.320 euro, sono già operative.