Abbattere le barriere e migliorare l'inclusione scolastica e sociale degli studenti con disabilità, inaugurata oggi InclusivaLab, la nuova aula inclusiva, uno spazio dedicato dove insegnanti di sostegno e professionisti possono sperimentare tecnologie assistive e metodologie inclusive.

Il nuovo servizio è messo a disposizione dal Comune di Ancona, assessorato alle Politiche Educative, e costituisce un servizio innovativo di consulenza che accompagna i docenti nella scelta di ausili mirati. InclusiveLab si avvale delle competenze di due società che hanno lavorato al progetto, Techniform e Leonardo Auisili online, e della Lega del Filo d’Oro che ha messo a disposizione un docente. L’aula inclusiva, dopo quella informatica è il secondo step del Polo di Via Redipuglia, che occupa locali inutilizzati da anni, ristrutturati allo scopo. Nell’arco del 2026 verrà attivato anche uno spazio immersivo.