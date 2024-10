Un aiuto in caso di incidenti stradali, infortuni sul lavoro, malasanità, incendi e altro. Arriva anche nelle Marche Studio 3A, società specializzata a livello nazionale nel risarcimento danni. Già da febbraio di quest’anno è attiva la sede in via Primo Maggio numero 22 ad Ancona, tra le 17 a livello nazionale: venerdì 4 ottobre il taglio del nastro ufficiale per la nuova casa dei diritti.