Bollette pazze, che fare? Le aziende possono cambiarci il contratto in faccia? Come risparmiare? E il gas “allungato” con l’aria… Giovedì su èTV a “Punti di Vista”.

Emergenza bollette. Mentre in Europa si litiga sul Price Cap e in Italia si attende un nuovo Governo che intervenga per aiutare famiglie e imprese contro il caro prezzi di gas ed energia, cerchiamo su èTV di fare il punto della situazione, tra mercato libero, mercato tutelato, aziende che stracciano in faccia ai cittadini contratti stipulati prima degli aumenti perché a loro non conviene più.

Ne parliamo giovedì a partire dalle ore 22:30 circa a Punti di Vista, il Talk Show delle Marche. Ospite in studio l’Ing. Marco Cardinali.

(conduce Maurizio Socci, ndr)