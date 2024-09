Tutto pronto per la quinta edizione della Festa del Ciauscolo e del salame spalmabile, che si terrà a Sarnano il prossimo 7 e 8 settembre.

L’evento, organizzato da La Ricreazione Srl con il patrocinio del Comune di Sarnano e il sostegno di Confartigianato Imprese Macerata – Ascoli Piceno – Fermo, rappresenta un’importantissima vetrina promozionale per una delle principali eccellenze della nostra Regione ed un momento di incontro tra produttori e consumatori.

"Siamo lieti di rinnovare il nostro sostegno a un evento di grande rilievo anche quest'anno – hanno dichiarato il Presidente Territoriale, Enzo Mengoni e il Segretario Generale Giorgio Menichelli. Queste iniziative danno respiro non solo al tessuto economico locale, ma portano con sé anche un aspetto sociale: questi eventi, infatti, rafforzano il senso di coesione collettivo e Confartigianato supporta i progetti che mettono al centro le comunità, fatte certamente di persone ma anche di imprese. Il ciauscolo rappresenta una delle tipicità più conosciute del nostro territorio e da questa quinta edizione dobbiamo partire per progettare un evento duraturo, capace di caratterizzare Sarnano tutto l’anno”.

“Anno dopo anno la Festa acquista sempre più importanza, e di questo siamo orgogliosi” – ha dichiarato Donato Bevilacqua, Amministratore de La Ricreazione srl. Un evento che si amplia negli spazi, nei produttori e negli attori presenti e nei partners che ci sostengono. Dalla prima edizione abbiamo voluto impostare questo evento come una rete di realtà pubbliche e private, che insieme creano occasioni per la collettività”.

Bevilacqua ha sottolineato come la Festa stia crescendo, tanto da toccare lo scorso anno 5mila presenze in due giorni, e ha presentato i numeri della quinta edizione, che vedrà: dieci produttori di norcineria; dieci postazioni di street food; undici stand di prodotti agroalimentari; cinque punti mescita di vino, birra e cocktail Made in Marche.

“L’evento – ha continuato Bevilacqua – rappresenta anche uno spunto per presentare nuove proposte e abbinamenti con il ciauscolo e il salame spalmabile. Tra le novità del 2024, abbiamo quindi lanciato un sito web, dove viene presentata non solo la Festa, ma anche le strutture del territorio, le ricette, i racconti e le tradizioni locali. Crediamo fortemente che attraverso questa Festa si possa e si debba raccontare non solo il prodotto, ma le comunità e le persone che ci sono dietro ogni eccellenza. L’obiettivo è crescere, proponendo un format che possa sempre di più unire enogastronomia, territorio e cultura”.

“È la prima esperienza della mia Amministrazione a supporto di questo evento – ha aggiunto il Sindaco di Sarnano Fabio Fantegrossi, presente insieme a Giorgi Eleuteri, delegato al Turismo – e abbiamo colto subito l’occasione per dare un nuovo corso, cercando di allargare la manifestazione. Riteniamo, infatti, che questa Festa sia un valore aggiunto per Sarnano e lavoreremo affinché sia spunto per potenziare la cultura che si cela dietro ad un prodotto tipico amatissimo. Non dimentichiamoci, inoltre, che la rassegna è anche un’occasione turistica molto importante, da cogliere al volo”.

Oltre al consueto percorso dei produttori, saranno presenti ben tre aree street food, dove gustare ricette originali a base di ciauscolo, salame spalmabile e non solo: fritti, panini gourmet, pizza, hamburger, crescia, dolci e crêpes.

Novità di quest’anno, è lo spazio in Piazza della Libertà che, oltre ai food truck, ospiterà anche l’area Confartigianato dedicata agli stand delle “Eccellenze artigiane Made in Marche” e a due interessanti laboratori sull’educazione alimentare, organizzati in collaborazione con l’Università degli Studi di Macerata a cura della Dottoressa di Ricerca in Human Sciences Giulia Messere e Paola Nicolini Docente di Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione.

Nei due giorni, inoltre, un calendario ricco di eventi animerà la manifestazione: visite guidate per le vie del centro storico e lungo i sentieri naturali, la musica tradizionale dei Grazie Grazià e de La Racchia, ed uno spazio dedicato a show cooking, abbinamenti e degustazioni.

Immancabile lo Speciale Aperigusto di Confartigianato, con oltre trenta locali tra bar, ristoranti, agriturismi, hotel ed enoteche che prepareranno piatti tipici ed aperitivi a base di ciauscolo e salame spalmabile.

“Questo evento si conferma un'occasione fondamentale di incontro e valorizzazione per le nostre imprese – afferma Lucia Biagioli, Responsabile del settore Turismo e Commercio. L’Associazione sostiene iniziative che permettono di far scoprire le eccellenze del territorio, non solo in termini di bellezze naturali e architettoniche, ma anche sotto l’aspetto delle produzioni di qualità. Anche quest’anno riproporremo il nostro Speciale Aperigusto e saremo presenti anche con una selezione di aziende del settore agroalimentare, offrendo esposizioni e vendita di prodotti come pasta, tartufo, olio, confetture e zafferano. Per questa edizione abbiamo voluto parlare sempre di più ai giovani e alle famiglie tramite il coinvolgimento dell’Università degli Studi di Macerata e i laboratori di educazione alimentare e salute. Inoltre, ci saranno tre appuntamenti con gli showcooking gratuiti de La Pasta di Campofilone Marilungo e Festa Restaurant, dove il ciauscolo sarà il protagonista indiscusso."

“Siamo davvero felici di essere partner della Festa, perché la nostra banca è fortemente legata al territorio – le parole di Debora Falcetta, Responsabile dell'Area Commerciale di Banca Macerata. È molto importante lavorare e contribuire alla promozione dei prodotti della nostra terra e questo tipo di eventi sono in grado di unire la qualità, l’eccellenza di questi prodotti locali alla bellezza naturalista e culturale della nostra Regione”.

Qui tutti gli aggiornamenti e il programma completo della Festa del Ciauscolo 2024