Grave incidente stradale nel pomeriggio a Montecosaro: un uomo di 46 anni ha perso la vita in uno schianto tra la moto su cui era in sella e un’auto. Da una prima ricostruzione un’auto di grossa cilindrata stava uscendo da un passo privato, quando il conducente si è imbattuto nel motociclista. La frenata dell’auto non è bastata per evitare l’impatto. Sul posto 118, Vigili del fuoco e polizia stradale di Macerata.