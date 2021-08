ANCONA – Sono 197 i positivi rilevati nelle ultime 24ore nelle Marche e l’incidenza su 100mila abitanti sale a 69,26. Numeri in aumento nella regione, fa sapere il Servizio Sanità della Regione, anche per i ricoveri che salgono a 50 (+8) ma non si registrano nuovi decessi, il totale di vittime nelle Marche a 3.040.

Il numero più alto di contagi si è verificato in provincia di Macerata (70), seguita da Fermo (42), Ancona (41), Pesaro Urbino (21) e Ascoli Piceno (13); 10 i casi da fuori regione. Eseguiti nell’ultima giornata 2.863 tamponi: 1.629 nel percorso diagnostico screening, 603 test antigenici (36 positivi) e 1.234 nel percorso guariti con una percentuale positività del 12,1%.



Calano di 1 i ricoveri invariati in terapia intensiva (4) ma crescono i pazienti in Semintensiva (7), cinque in più invece nei reparti non intensivi (39). i guariti/dimessi salgono a 100.798 (+55).