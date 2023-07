Infortunio sul lavoro mortale a Castiglioni di Arcevia (Ancona), dove un uomo di 54 anni è rimasto incastrato tra il braccio meccanico di un trattore e il mezzo agricolo.

Luca Giulioni – questo il nome della vittima – aveva terminato un’operazione di taglio della vegetazione e aveva riposto nella rimessa di proprietà il trattore, dotato di un braccio meccanico per il taglio dell’erba.

Da una prima ricostruzione dei carabinieri, Giulioni sarebbe rimasto incastrato tra il braccio meccanico e il mezzo, rimanendo schiacciato.

Oltre ai militari, sul posto è intervenuto il soccorso sanitario da Arcevia che ha poi mobilitato l’eliambulanza.



Troppo grave, però, il trauma e il 54enne è deceduto poco dopo.



Al lavoro di agricoltore e, occasionalmente, di autotrasportatore, Giulioni affiancava anche l’attività sociale come presidente della Polisportiva Castiglioni e la politica: era infatti al secondo mandato come consigliere comunale di maggioranza a sostegno prima dell’ex sindaco Andrea Bomprezzi e ora dell’attuale primo cittadino Dario Perticaroli. “Siamo davvero rattristati da questa notizia e ci stringiamo al dolore della famiglia – ha detto Perticaroli -. Tragedie come queste non dovrebbero mai accadere, perciò torniamo a invocare maggiore decisione per la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro”.