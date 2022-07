Un’asta di beneficenza su Charitystars per raccogliere fondi per il progetto “La Via dell’ascolto Tomatis per tutti” promosso da DSA Centro Multispecialistico di Ancona in collaborazione con la Fondazione Ospedale Salesi di Ancona. I fondi serviranno per consentire ad un gruppo di bambini epilettici in cura presso l’ospedale pediatrico di Ancona di seguire gratuitamente il Protocollo Tomatis, un metodo di cura non invasivo, che non richiede la somministrazione di farmaci e che si basa sull’ascolto della musica.

Tanti i personaggi dello sport, del mondo dello spettacolo, del teatro, dell’arte ed anche aziende a supporto del progetto e della raccolta fondi. Ecco il link per accedere alla playlist con tutte le testimonianze https://youtube.com/playlist?list=PLI_N7f-QnKrrZiWngKCNUqQfholtfTzHa.

Tutti possono fare la loro parte e partecipare donando alla piattaforma charitystars al seguente link http://www.charitystars.com/tomatispertutti