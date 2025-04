Far sì che le città siano davvero a misura di studente, accoglienti, inclusive, ospitali, aperte, in una parola città universitaria e non più solo città che hanno al proprio interno un ateneo o delle facoltà è il tema di cui si è discusso nel corso di una mattinata di confronto e approfondimento organizzato da Anci Marche in collaborazione con il Comune di Ancona l’Università Politecnica delle Marche nell’ambito dell’Erasmus Generation Meeting 2025