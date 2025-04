ANCONA – Il Tar ha accolto la richiesta di sospensiva della delibera che lo stabiliva l’accorpamento dell’Istituto Comprensivo Simone De Magistris di Caldarola con l’Omnicomprensivo Frau-Leopardi di Sarnano e chiede alla Regione Marche di effettuare un approfondito riesame entro 45 giorni, alla luce dei motivi del ricorso e dei criteri dettati nell’ordinanza. La camera di Consiglio è in programma per il 10 luglio prossimo.



Era stato presentato il 28 febbraio scorso, tramite l’avvocato incaricato dall’ente, Luca Forte, il ricorso al Tar che impugnava la delibera regionale con cui era stato dato il via libera all’accorpamento tra il De Magistris e la realtà scolastica di Sarnano. “Il fulcro della contestazione – dice il sindaco Giuseppe Fabbroni – riguardava l’assenza di una adeguata istruttoria per attuare l’accorpamento e che non fossero state tenute in considerazione le pecu-liarità del Comune di Caldarola e degli altri Comuni su cui opera l’Istituto.



“Non abbiamo mai trovato nella delibera una motivazione congrua che giustificasse questo accorpamento – sottolinea l’assessore alla scuola Paola Scaficchia -. E nel corso del tavolo interistituzionale che si era svolto il 13 dicembre, questa ipotesi non era mai stata né discussa né accennata”.

Tempi e modalità che all’amministrazione di Caldarola sono sin da subito sembrati come una decisione calate dall’alto, senza le necessarie discussioni né motivazioni. E per questo è stato presentato il ricorso. “Le doglianze di parte ricorrente circa le carenze motivazionali sopra evidenziate appaiono prima facie condivisibili – si legge nell’ordinanza del Tar -, dal momento che dalla lettura degli atti non emergono chiaramente le ragioni per le quali si sia deciso per l’accorpamento dell’Istituto scolastico di Caldarola con l’Isti-tuto omnicomprensivo di Sarnano, nonostante la distanza, la situazione orografica e la condizione dei Comuni montani dove sono ubicati i plessi facenti capo all’Istituto comprensivo De Magistris, meritevoli, invece, di salvaguardia, alla luce dei sopra citati criteri di dimensionamento. La decisione della Regione Marche sembra non aver tenuto conto – prosegue il provvedimento -, sotto tale profilo, degli indirizzi della Commissione assembleare permanente fissati nella seduta del 30 dicembre 2024, dove si raccomandava di assicurare la sospensione degli accorpamenti per l’anno scolastico 2025/2026 delle autonomie scolastiche situate nei Comuni delle Unioni montane maggiormente a rischio di marginalizzazione e spopolamento, anche a seguito degli eventi sismici e alluvionali. E neppure dallo studio di fattibilità dell’Usr è dato comprendere l’iter logico motivazionale che ha condotto alla scelta, trattandosi di una mera illustrazione di dati”.



I giudici amministrativi ritengono quindi che “sussistano i presupposti affinché la Regione Marche effettui un approfondito riesame che tenga conto di tutti i criteri dettati per il dimensionamento della rete scolastica, nonché delle effettive condizioni organiz-zative, orografiche, economiche e socioculturali delle autonomie scolastiche incise e delle realtà ter-ritoriali in cui esse si collocano, dandone adeguatamente contezza in motivazione. La Regione do-vrà provvedere all’adempimento entro 45 giorni decorrenti dalla comunicazione del presente prov-vedimento”.

Soddisfazione per l’intera amministrazione Fabbroni: “Non abbiamo mai mollato la presa e non in-tendiamo farlo – dice il sindaco -. Sono orgoglioso del lavoro fatto fin qui insieme a tutta la mia squadra di assessori e consiglieri: insieme siamo sempre stati convinti che la delibera regionale non avesse basi solide per essere applicata a discapito del nostro Istituto, una prima battaglia è stata vinta, ora guardiamo avanti per continuare a difendere il nostro territorio”