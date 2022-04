Elezioni a Jesi, ecco i 4 candidati (tutti avvocati) a Sindaco. Si vota il 12 Giugno.

Ci sarà anche Antonio Grasetti tra i candidati alla poltrona di sindaco nelle prossime elezioni amministrative di Jesi. L’avvocato 65enne, già militante nelle file di Alleanza Nazionale tra il 1998 e il 2007, ha ufficializzato la sua candidatura via facebook, per una coalizione di centrodestra che comprende Fratelli d’Italia ma che sarà svelata a breve.

Il 12 giugno prossimo sfiderà altri tre avvocati, Lorenzo Fiordelmondo per il centrosinistra, Matteo Marasca delle civiche, e Marco Cercaci per la coalizione Italexit per l’Italia-Popolo della Famiglia. “Ho sciolto la riserva in senso positivo. – si legge nel post di Grassetti -.

Non mi sarei per niente appassionato in una campagna elettorale senza una seria presenza del centrodestra. Sono convinto si debba chiedere il voto senza maschere o camuffamenti. Noi siamo il centrodestra ed insieme a una squadra di grande qualità, già al lavoro, mi onoro di rappresentarla come candidato sindaco.

Abbiamo il governo della Regione e la nostra città non può esserne disgiunta. Se la governeremo, meglio di altri potremmo disporre di un’ovvia corsia comunicativa preferenziale per decisioni che ricadranno favorevolmente sul futuro sviluppo del nostro territorio”.