Dall’Africa ai bimbi del Salesi, alle Madri coraggio: torna il “Pranzo per Amore” de Il Sorriso di Daniela.

Ti aspettiamo il 30 Marzo 2025: “La solidarietà non c’è se non ci sei anche te!” così recita l’invito sui social dell’Associazione fondata dal compianto Franco Grasso e da Gabriella Frontalini, Cavaliere della Repubblica al merito.

Per aiutare gli orfani in Africa, gli anziani nelle Marche, torna anche quest’anno il “Pranzo per Amore” 2025. Raccolta fondi quest’anno dedicata in particolare alla Fondazione Salesi e alla Casa di Elisabetta, che sostiene le ragazze madri provenienti dai luoghi più poveri del mondo.

Con noi, oltre all’immancabile special guest Marco Santini, il Presidente Maurizio Socci, la tesoriera Gabriella Storani, il vice presidente Alessandro Tizzani e tanti amici!

Appuntamento il 30 Marzo a Villa Verdefiore. Per info e prenotazioni 329 7457405.

Vi aspettiamo!

Un grazie speciale a Maria Fernanda Palau e Calisto Maurilli colonne dell’associazione

Pranzo di solidarietà de Il sorriso di Daniela, In foto il Presidente Maurizio Socci e la tesoriera e Fondatrice Gabriella Storani