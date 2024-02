L'abbassamento della velocità delle auto è inversamente proporzionale alla crescita di possibilità di evitare incidenti stradali e investimenti mortali o gravi di ciclisti e pedoni. È l'assunto fulcro dei progetti di Città30. Per far sì che la velocità sia entro le regole, in tante strade provinciali, extra urbane, ad alto scorrimento, ma non solo, ci sono gli autovelox. Spauracchio degli automobilisti