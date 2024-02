Un avvio di 2024 estremamente positivo per Banca Macerata che, nella soleggiata mattinata di sabato 3 febbraio, ha inaugurato un nuovo Ufficio dei Consulenti Finanziari a Piane di Montegiorgio. La cerimonia si è svolta alla presenza dei vertici della Banca – il Vice Presidente di Banca Macerata Nando Ottavi, il Direttore Generale Toni Guardiani e la Direttrice Commerciale Debora Falcetta – oltre che, tra le maggiori autorità locali, il Sindaco del Comune di Montegiorgio Michele Ortenzi.

A distanza di pochi mesi dalle aperture di Gualdo e Sarnano, Banca Macerata prosegue nella sua politica di espansione strategica e capillare sul territorio marchigiano.

Attraverso l’insediamento nella frazione di Piane di Montegiorgio l’Istituto rafforza la propria volontà di essere ancora più vicino alla comunità di riferimento ed in particolare alla clientela del fermano, territorio nel quale la Banca è presente fin dal 2014 con la Filiale di Porto San Giorgio.

Il nuovo Ufficio dei Consulenti Finanziari di Piane di Montegiorgio doterà l’intera collettività di servizi ancora più di prossimità: già operativo un ATM evoluto da cui sarà possibile effettuare in autonomia le principali tipologie di operazioni bancarie 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Inoltre, già a partire dalla prima mattinata di lunedì, si potrà contare sulla presenza fisica di Consulenti Finanziari esperti e professionali, che potranno mettere a disposizione le proprie competenze in materia bancaria, finanziaria e assicurativa ricevendo la clientela in ambienti accoglienti e dotati di supporti tecnologici avanzati.

La strategia di Banca Macerata, ed il suo modo di essere una moderna banca locale, continuano dunque a coniugare l’assoluta modernità nella fornitura di tutti i servizi tecnologici con la tradizionale, ma sempre apprezzata, vicinanza fisica al cliente.

L’entusiasmo e la soddisfazione che hanno accompagnato l’apertura del settimo Punto Consulenza per l’istituto di credito hanno evidenziato la stima e l’affetto che sempre più circondano Banca Macerata, segno di come l’Istituto sta diventando un punto di riferimento per lo sviluppo economico di famiglie ed imprese che operano nella regione