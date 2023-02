FALCONARA – Mancava soltanto l’ufficialità, che è arrivata nella mattinata odierna. Stefania Signorini, sindaco uscente di Falconara Marittima, sarà in corsa per il secondo mandato. L’annuncio con un post pubblicato sulla pagina Facebook istituzionale: “Buona domenica a tutti voi – scrive la Prof -. Sono trascorsi quasi cinque anni dal giorno in cui mi avete eletta come vostro sindaco, uno dei più emozionanti della mia vita. Sabato 11 febbraio vi racconterò i progetti che stiamo terminando, le nuove idee per un futuro percorso insieme se vorrete ancora darmi la vostra fiducia. Vi chiedo anche di propormi suggerimenti, di partecipare attivamente a questa avventura. Inviatemi un messaggio, datemi la vostra collaborazione, mettetevi in gioco perché insieme potremmo disegnare un futuro ancora migliore. Vi aspettiamo all’Anello d’Oro alle 18”.

Esattamente in quel ristorane dove, cinque anni fa, la Signorini – da vicesindaco di Goffredo Brandoni e assessore a Scuola e Cultura – aveva scelto di concorrere per la fascia tricolore diventando poi, nell’estate del 2018, il primo sindaco donna della città. Proverà a fare il bis come il suo predecessore (oggi assessore al Bilancio in Regione), adesso è ufficiale. E sarà sostenuta dalle liste civiche già presenti in Consiglio comunale (Falconara in Movimento, Uniti per Falconara, Direzione Domani), ma anche i partiti tradizionali del centrodestra non dovrebbero far mancare il loro apporto pur senza schierare i simboli.

Gli altri aspiranti sindaco, al momento, dei quattro totali sono Annavittoria Banzi, sostenuta dalla coalizione Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Cittadini in Comune e SiAmo Falconara; Marco Baldassini, appoggiato da due liste civiche, Ancora Falconara e Vola Falconara, e dal Polo dei Riformisti per Falconara (Azione, Italia Viva e Partito socialista); Anna Grasso, esponente della lista civica Falconara Libertas. Con ogni probabilità, il primo turno delle elezioni amministrative si terrà domenica 28 maggio e lunedì 29.