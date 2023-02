ANCONA – Conservava l’eroina all’interno di un barattolo di crema spalmabile alla nocciola ed è stato arrestato ieri, proprio alla vigilia dell’odierno “Nutella Day”. L’operazione è stata condotta dalla Compagnia carabinieri di Ancona. A finire nei guai un tunisino 54enne, trasferito nella casa circondariale di Montacuto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

I militari del Norm – Sezione Radiomobile, impegnati in un normale servizio di controllo del territorio, hanno notato il veicolo condotto dall’uomo, già noto per precedenti in materia di stupefacenti, decidendo così di tenerne sotto controllo i movimenti. La vettura, dopo una serie di spostamenti sospetti, ha improvvisamente imboccato una strada provinciale a forte velocità, eseguendo manovre azzardate nel traffico, circostanza che ha indotto i militari a ritenere che il conducente avesse qualcosa da nascondere.

Gli uomini dell’Arma hanno così proceduto a bloccare il veicolo in condizioni di sicurezza, eseguendo un’accurata perquisizione personale e veicolare: ad una prima occhiata tutto era apparso in ordine, ma il vasetto di crema alla nocciola, gettato sul sedile, ha attirato l’attenzione dei militari.

Il 54enne ha cercato di giustificare con la sua golosità la presenza di quell’alimento ma la sua agitazione lo ha tradito: una volta aperto il barattolo, infatti, i militari hanno trovato all’interno un involucro termosaldato in cellophane contenente un grosso frammento di eroina del peso di circa 125 grammi.

Nel portafogli, inoltre, aveva anche contanti per 1900 euro in banconote di vario taglio, verosimile provento di operazioni di spaccio effettuate in precedenza. Dopo gli accertamenti, è stato arrestato e tradotto – su disposizione della Procura di Ancona – in carcere a Montacuto.