Camerano accende il Natale 2025 con un programma che si articola tra il 6 dicembre ed il 6 gennaio. “Un programma ricco grazie anche alla collaborazione e l’impegno dell’intera comunità – dichiara il sindaco Oriano Mercante – il cui supporto è assolutamente prezioso ed imprescindibile“.

Lo accende di fatto domenica 7, con l’evento “Illuminiamo Camerano”, che prevede l’accensione ufficiale in piazza Roma dell’Albero di Natale e la consegna delle letterine a Babbo Natale. Il tutto accompagnato dall’esibizione canora della scuola primaria “Sperandei”, dal complesso bandistico “Città di Camerano”, dai canti di Natale del “Coro di Camerano”, dallo spettacolo “Re Magio Gaspare e lo magico Olifante” e dalla

benedizione di Don Lorenzo Rossini.

Ma il programma degli eventi in realtà si apre sabato 6 dicembre con un convegno ed incontri con i ragazzi dedicati alla fisarmonica, che sarà protagonista anche giovedì 11, sabato 13 e domenica 14, con incontri e concerti. Ma tanti saranno i protagonisti di questo Natale a Camerano.

Mostra di arte presepiale (dal 7 dicembre al 6 gennaio), incontro sul politico cameranese “Albano Corneli” (13 dicembre), ancora il corpo bandistico “Città di Camerano” (20 dicembre) ed il Coro “Città di Camerano” con il concerto di Natale (21 dicembre) e quelli davanti al Presepe (1, 4 e 6 gennaio). E ancora la mostra collettiva di pittura, scultura, fotografia e poesia “La magia del Natale” (dal 23 dicembre al 7 gennaio). Anche quest’anno, poi, non mancherà il “Presepe Vivente”, curato dalla “Pro Loco Carlo Maratti”, nei giorni 1, 4 e 6 gennaio.

E, come sempre, il 6 gennaio si chiude con “Arriva la Befana” che sarà protagonista in Piazza Roma con animazione, laboratori creativi, caccia al tesoro, letture, racconti, giochi, magia e musica a cura dei “Ten’s Celebration”.

