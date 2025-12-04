ANCONA – La giunta comunale di Ancona ha approvato la proposta di deliberazione consiliare relativa al bilancio di previsione 2026-2028, che dovrà ora passare l’esame del Consiglio comunale per l’approvazione finale. Per quanto riguarda l’annualità 2026, il documento licenziato dall’esecutivo prevede 72,9 milioni di euro nella parte investimenti e 146 milioni di euro nella parte corrente, che include anche il rimborso dei mutui.

Nel triennio il Piano delle opere pubbliche prevede oltre 100 milioni di euro di investimenti, di cui 68,5 milioni nel 2026, “un impegno che indica la volontà dell’amministrazione di proseguire nel percorso di riqualificazione, manutenzione e sviluppo delle infrastrutture e dei servizi rivolti alla comunità”, evidenzia l’assessore comunale al Bilancio, Giovanni Zinni.

Lieve aumento di 500mila euro per la spesa dedicata ai diritti sociali, alle politiche sociali e alla famiglia (29,9 milioni di euro complessivi nel 2026). Aumenta, quasi di 900mila euro, anche la spesa per istruzione e diritto allo studio (complessivi 7,8 milioni di euro).

La manovra tariffaria, inoltre, rimane sostanzialmente invariata, salvo gli adeguamenti legati all’inflazione, che incidono soprattutto sulle tariffe cimiteriali. Mantenuto l’incremento del fondo di incentivazione del personale di circa 400mila euro già introdotto nel 2025. “Per quanto riguarda la cultura – prosegue Zinni – siamo impegnati in prima linea con una prima tranche di interventi importanti, anche in vista della nostra candidatura a Capitale della Cultura. Nelle altre aree riusciamo ad avviare un’attività di base”.

Una manovra di bilancio sulla quale ci si è confrontati con le categorie e i sindacati. “Quest’anno abbiamo immaginato di lavorare su un piccolo fondo dedicato alle imprese, che seguirà l’assessore Eliantonio in virtù della sua delega alle attività economiche”, conclude Zinni, confermando gli impegni presi nel passato, “come il contributo affitti, e ci siamo assunti l’impegno di destinare eventuali economie della Tari per il sociale”.