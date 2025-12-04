ANCONA – Amministratore di lungo periodo nelle aree interne, già assessore e vicesindaco a Fabriano e, più recentemente, tra i fautori della lista “Avanti”, che sosteneva l’aspirante governatore del centrosinistra Matteo Ricci, arrivando a candidarsi nella Circoscrizione di Ancona. La politica marchigiana è in lutto per l’improvvisa scomparsa di Mario Paglialunga, 69 anni, socialista e attualmente segretario regionale del Psi.

“È con immenso dolore che annuncio a tutti i compagni la scomparsa del nostro segretario regionale Mario Paglialunga, personalmente perdo un amico ed un compagno di partito, un vuoto grande”, il messaggio del vicesegretario regionale del partito, Mirko Zeller Corridoni.

“Una notizia che ci rattrista profondamente – il pensiero di Enzo Maraio, segretario nazionale del Psi –. Autorevole dirigente socialista, amico fraterno e persona per bene ha lavorato costantemente e instancabilmente per il partito, fino all’ultimo. Lascia un grande vuoto per tutti noi. La direzione nazionale del Partito Socialista Italiano si stringe al dolore dei suoi famigliari e di tutti i dirigenti delle Marche”.

Anche l’eurodeputato Ricci è già intervenuto sui social: “Un onore averti al mio fianco. Il mio cordoglio e la mia vicinanza ai familiari e agli amici di Mario Paglialunga, segretario regionale del Psi Marche, che purtroppo ci ha lasciato questa notte. È stato un uomo che ha sempre dato tutto per la politica e la comunità. È stato un piacere averlo al mio fianco durante l’ultima campagna elettorale. Il suo impegno lo ha sempre distinto, per la sua passione e per i suoi ideali. Rinnovo quindi la mia vicinanza, oltre che ai suoi cari, anche a tutto il mondo socialista che ha rappresentato”.

Alle scorse Regionali, Paglialunga e gli altri erano riusciti a federare una lista che, parole ai nostri microfoni, riprendeva “quel vecchio sogno del Terzo Polo” e teneva insieme “anime che non rappresentano, però, quelle dei sognatori. Ma dei realisti per questa regione”. Tanti sono i messaggi di cordoglio che stanno giungendo in queste ore. Al momento non è ancora noto quando e dove saranno celebrate le esequie.