MARCHE – Dopo i 140 interventi effettuati nella notte tra giovedì e l’inizio di venerdì, ieri i vigili del fuoco hanno risposto presente in altre 185 situazioni per il vento forte – ampiamente previsto – che si è abbattuto sulle Marche. Le principali richieste di soccorso per tetti divelti o alberi caduti in strada.

Nelle cinque province sono stati effettuati 27 interventi ad Ascoli Piceno, 13 a Fermo, 23 a Macerata fino ai 60 di Pesaro-Urbino e i 62 in quella di Ancona. Report aggiornato dalla sede regionale dei vigili del fuoco attorno alle 20 di ieri.

Secondo l’ultimo bollettino di criticità del Dipartimento regionale di Protezione civile e sicurezza del territorio, diramato ieri all’ora di pranzo, non sarebbero previsti fenomeni significativi per la giornata odierna, ma la situazione, seppure in miglioramento, viene costantemente monitorata.