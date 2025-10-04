ANCONA – Il 4 ottobre si festeggia San Francesco d’Assisi, il Patrono d’Italia, in onore del quale, dal 2026 (ottavo centenario della morte), sarà indetta nuovamente festa nazionale, come recentemente stabilito dal Senato.

Le Marche hanno un profondo legame con San Francesco per le sue predicazioni e i suoi viaggi nella regione, iniziati nel 1208 e proseguiti fino al 1219. La devozione francescana è testimoniata dalla presenza di numerosi eremi, conventi e chiese dedicate al Santo, come l’Eremo di San Liberato e la Chiesa di San Francesco alle Scale ad Ancona.

La regione ospita anche il Cammino Francescano della Marca, un sentiero di circa 167 km che ripercorre i luoghi del Santo da Assisi ad Ascoli Piceno attraverso l’Appennino Umbro-Marchigiano e il Parco Nazionale dei Sibillini, valorizzando il patrimonio spirituale, artistico e paesaggistico. Il cammino permette di scoprire città storiche come Ascoli Piceno, borghi suggestivi, e luoghi francescani come l’Eremo di San Liberato, dove sono stati scritti i Fioretti di San Francesco. Lungo il percorso, la Regione Marche ha istituito degli “Spedali” per l’accoglienza dei pellegrini e un’associazione locale organizza cammini di gruppo con guide e supporto logistico.

Anche Ancona ha un legame con San Francesco: il santo, infatti, nel 1219 partì dal porto della città per la Terra Santa, intraprendendo un viaggio di pace e fratellanza che culminò nell’incontro con il Sultano d’Egitto. Per celebrare l’evento, è stata dedicata la “Banchina San Francesco” (o Banchina 1) e installata una lastra commemorativa che simboleggia questo storico avvenimento.

Le celebrazioni ad Assisi

Assisi celebra la festa di San Francesco con un fitto programma religioso e non solo. Presente la premier Giorgia Meloni e il Ministro della Cultura Alessandro Giuli. Quest’anno è l’Abruzzo la regione scelta per il dono dell’olio nuovo, portato in due anfore di ceramica aquilana.

Presente anche il Commissario alla Ricostruzione post sisma Guido Castelli: “Come ha ricordato il Presidente Meloni, San Francesco è una delle figure fondative dell’identità dell’Italia, forse la principale, e non è un caso che sia un figlio dell’Appennino centrale, il cuore del nostro Paese”.