“Torneremo a incentivare economicamente l’acquisto e l’ammodernamento delle nostre marinerie fin dalla finanziaria del prossimo anno, per sviluppare la multifunzionalità, come in agricoltura, investendo sulla pesca tradizionale e anche su pescaturismo e collegamenti di filiera”. Così il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, a margine della sua visita al mercato ittico di Ancona dove è in corso un intervento di ristrutturazione con delle risorse del Pnrr.

“Dobbiamo investire anche nella logistica e questo ne è un esempio. – ha aggiunto – Dobbiamo ammodernare le aste e avere luoghi dove dare valore al pesce. Non è tollerabile vedere svuotare i nostri porti. Negli anni abbiamo visto gli incentivi alla rottamazione, e si è arrivati a rottamare le imbarcazioni nuove invece di lavorare sulle barche per sviluppare la sostenibilità ambientale”.