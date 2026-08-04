ANCONA – Ancona avrà il suo palio, il 27 settembre, quando in centro storico si sfideranno i 14 rioni della città (riò in dialetto), da Capodimonte al Riò dei Castelli. Ogni rione avrà a sua squadra, composta da nove atleti ciascuna (sette per la corsa e due per il tratto a remi), che si cimenteranno in una staffetta podistica di sei chilometri e in un tratto a remi di 1,5 chilometri.

Partenza e arrivo saranno in piazza della Repubblica; qui l’ultimo staffettista consegnerà il testimone alla dama del proprio rione: un figurante accenderà quindi un braciere in ricordo del gesto di Stamira, che chiuderà ufficialmente la gara e decreterà il rione vincitore. In palio una statua raffigurante Stamira.

La manifestazione si ispira allo storico palio che ad Ancona è stato organizzato tra il 1950 e il 1970, proprio una staffetta podistico-remiera, che trovava la sua radice storica nel XII secolo durante l’apice dell’autonomia comunale, in occasione della resistenza all’assedio imperiale guidato da Cristiano di Magonza, cancelliere dell’imperatore Federico Barbarossa.

Tra gli episodi che la memoria civica tramanda vi è il gesto di Stamira, che durante l’assedio uscì dalle mura per appiccare il fuoco alle macchine d’assedio nemiche, contribuendo alla difesa della città a rischio della propria vita. Promuovere la partecipazione attiva dei quartieri, valorizzare la cultura e la tradizione locale, attrarre turismo e creare un evento identitario per la città, capace di coinvolgere cittadini di ogni età, questi gli obiettivi dichiarati dall’amministrazione comunale.

Il 27 settembre, oltre alla gara vera e propria, si terrà una sfilata storica dei rioni, un corteo dei figuranti dei 14 rioni in abiti d’epoca lungo il corso cittadino, con arrivo in piazza della Repubblica, poco prima della sfida; in piazza Cavour ci sarà un accampamento medievale, con otto gruppi di rievocazione storica ed esibizioni di giocoleria, dimostrazioni di volo libero con falconieri, laboratori interattivi per il pubblico, giochi storici e attività per i più piccoli, per coinvolgere anche chi non partecipa direttamente alla corsa. Il Palio è organizzato da Crux Dorica in collaborazione con Uisp Ancona e il supporto del Comune di Ancona.